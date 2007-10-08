Кабмін розрулив ситуацію з «Борисполем» і «АероСвітом»

Кабінет Міністрів України врегулював спір між міжнародним аеропортом «Бориспіль» і ЗАТ «Авіакомпанія «АероСвіт» навколо створення на базі "Борисполя" міжнародного вузлового транзитного аеропорту.

Текст розпорядження уряду від 26 вересня 2007 р. N 813-р розміщено на сайті Верховної Ради.

Як наголошується в документі, уряд визнає за необхідне відновлення будівництва терміналу «АероСвіту» і вважає за доцільне позасудове врегулювання земельних і майнових спорів обох сторін за участю Кабміну і зацікавлених сторін.

Зокрема, для вирішення конфлікту передбачається передати аеропорту «Бориспіль» земельну ділянку «АероСвіту» площею 2,7552 гектари (разом із твердим покриттям і зеленими насадженнями), що межує з привокзальною площею терміналів "B" і "C". Разом з тим ділянки землі (1,37 га і 0,6664 га) в межах перону "M" вирішено передати від аеропорту авіакомпанії. При цьому земельна ділянка площею 7,3182 гектари, яку орендує «АероСвіт», використовуватиметься в спільній діяльності аеропорту і компанії.

Крім того, «Борисполю» передана адміністративно-контрольна будівля з прилеглою автостоянкою №2 на 274 паркувальних місця, які розташовані на земельній ділянці «АероСвіту».

Уряд доручив Мінтрансзв’язку передбачити в проекті Державної програми розвитку Міжнародного аеропорту "Бориспіль" на період до 2020 року участь «АероСвіту» в будівництві інфраструктури аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, міністр транспорту і зв`язки Микола РУДЬКОВСЬКИЙ виступає проти будівництва терміналу «АероСвіту» в аеропорту «Бориспіль». У грудні 2006 р. міністр презентував концепцію розвитку аеропорту без участі в ній «АероСвіту».

Нагадаємо, «АероСвіт» мав намір побудувати в аеропорту «Бориспіль» приватний термінал. Проти будівництва терміналу раніше протестували і в самому аеропорту. Справа з весни 2005 р. велася в судах – аеропорт вимагав визнати недійсними договори купівлі-продажу земельних ділянок, відведених під будівництво авіакомпанією «АероСвіт» нового пасажирського терміналу в аеропорту "Бориспіль", а також купівлі-продажу майна, розташованого на цій землі.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Бориспіль» - державне підприємство, головним керівником майна якого є держава в особі Міністерства транспорту і зв`язку.