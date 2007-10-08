ГПУ направила до суду справу проти маніяка, який вбивав упродовж 20 років

Генеральна прокуратура України направила до суду справу проти серійного убивці, який більш як 20 років скоював убивства і згвалтування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ відомства закінчено розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням Т. за фактами вчинення ним ряду умисних вбивств, поєднаних із згвалтуванням малолітніх і неповнолітніх, замахів на вбивства, згвалтування та задоволення статевої пристрасті неприродним способом упродовж 1984-2005 року на території Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Обвинуваченому обрано запобіжний захід - взяття під варту.

Вказану кримінальну справу направлено до Верховного Суду України для визначення підсудності.

Як повідомляв УНІАН, Т. затримали влітку 2005 року у Запорізькій області.

Тодішній заступник міністра внутрішніх справ України Геннадій МОСКАЛЬ розповідав, що підозрюваний приїхав із Кемеровської області Росії до міста Павлоград на Дніпропетровщині. З 1983 року в області було кілька випадків зникнення і вбивств дівчат. Розслідування справи було на контролі ЦК КПРС, але вбивцю тоді не знайшли. Пізніше підозрюваний переїхав до Запорізької області, де теж почали зникати дівчата.

На час затримання правоохоронці не могли назвати точну кількість жертв підозрюваного, якому тоді було 53 роки. За попередніми даними, загальна кількість злочинів, скоєних останнім, перевищувала чотири десятки вбивств і згвалтувань.

Зловмисник був тричі одружений, має власних дітей. Колишні дружини, з якими спілкувалися співробітники міліції, характеризували чоловіка вкрай негативно: як агресивну особу, схильну до вживання алкоголю та сексуального насилля.

У 2000 році чоловік перебрався до Запорізької області та оселився у райцентрі Пологи, де працював різноробочим. Перше вбивство у Пологах затриманий скоїв, орієнтовно, в листопаді 2003 року. З того часу в районі постійно працювала посилена слідчо-оперативна група, яку очолював один із заступників управління карного розшуку області. Однак, зважаючи на те, що упродовж майже року (з листопада 2004 року) в райцентрі не було скоєно жодного схожого за почерком злочину, у правоохоронців з`явилася версія про те, що злочинець виїхав з регіону. Однак злочинець знову нагадав про себе. Після реєстрації нових аналогічних злочинів у серпні 2005 року на їх розкриття був зорієнтований весь особовий склад запорізького гарнізону міліції. Щодоби до оперативних і розшукових заходах задіювалося понад 600 працівників міліції. Завдяки тому, що одна з жертв убивці залишилася живою, вдалося скласти його фоторобот. А за кілька діб працівники міліції встановили особу підозрюваного і затримали його.