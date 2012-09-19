«Українська біржа» завтра влаштує демарш
«Українська біржа» припинить на одну годину торги 20 вересня на знак протесту проти ухвалення ВР Закону про депозитарну систему.
Біржова рада «Української біржі» ухвалила рішення вважати результат проведеного опитування учасників торгів на біржі достатньою підставою для ухвалення рішення про припинення біржових торгів і зобов'язати правління ПАТ «Українська біржа» припинити торги з 10:00 до 11:00 20 вересня ц.р., повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Нагадаємо, біржова рада "Української біржі" більшістю голосів ухвалила рішення провести 18 вересня опитування учасників торгів про необхідність припинення торгівлі на всіх сегментах "Української біржі" на знак незгоди з ухваленою Верховною Радою редакцією закону "Про депозитарну систему України".
Переважна більшість учасників торгів на «Українській біржі» підтримали пропозицію біржової ради про припинення торгів у зв'язку з ухваленням Верховною Радою Закону "Про депозитарну систему України". Відповідно до інформації прес-служби біржі, за припинення торгів висловилися 55 учасників, що с становить 98,66% від загальної кількості учасників торгів на біржі.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 липня п.р. ухвалила Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після ухвалення в цілому Верховною Радою його перейменовано на Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в країні, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр.
На думку низки учасників ринку, таким чином створюється державна монополія на такі ринкові функції, як кліринг і розрахунки за операціями з фінансовими інструментами. Зокрема, за словами голови правління «Української біржі» Олега Ткаченка, ринок не зможе працювати за встановленими законом «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» правилами. Однією з принципових помилок цього закону, на його думку, є те, що "на гроші НБУ фактично створюється монополіст не лише з розрахунків, але й з клірингу", а це означає, що дана структура-монополіст перебирає на себе і послуги центрального контрагента. "Я, наприклад, не чув, щоб хтось із представників ринку просив про це", - зазначив О.Ткаченко.