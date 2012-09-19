«Українська біржа» завтра влаштує демарш

Біржова рада «Української біржі» ухвалила рішення вважати результат проведеного опитування учасників торгів на біржі достатньою підставою для ухвалення рішення про припинення біржових торгів і зобов'язати правління ПАТ «Українська біржа» припинити торги з 10:00 до 11:00 20 вересня ц.р., повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Нагадаємо, біржова рада "Української біржі" більшістю голосів ухвалила рішення провести 18 вересня опитування учасників торгів про необхідність припинення торгівлі на всіх сегментах "Української біржі" на знак незгоди з ухваленою Верховною Радою редакцією закону "Про депозитарну систему України".

Переважна більшість учасників торгів на «Українській біржі» підтримали пропозицію біржової ради про припинення торгів у зв'язку з ухваленням Верховною Радою Закону "Про депозитарну систему України". Відповідно до інформації прес-служби біржі, за припинення торгів висловилися 55 учасників, що с становить 98,66% від загальної кількості учасників торгів на біржі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 липня п.р. ухвалила Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після ухвалення в цілому Верховною Радою його перейменовано на Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в країні, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр.

На думку низки учасників ринку, таким чином створюється державна монополія на такі ринкові функції, як кліринг і розрахунки за операціями з фінансовими інструментами. Зокрема, за словами голови правління «Української біржі» Олега Ткаченка, ринок не зможе працювати за встановленими законом «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» правилами. Однією з принципових помилок цього закону, на його думку, є те, що "на гроші НБУ фактично створюється монополіст не лише з розрахунків, але й з клірингу", а це означає, що дана структура-монополіст перебирає на себе і послуги центрального контрагента. "Я, наприклад, не чув, щоб хтось із представників ринку просив про це", - зазначив О.Ткаченко.