Як святкуватимуть річницю створення УПА і Покрову у Києві

Відзначити 63-ту річницю визволення України від фашистських загарбників, 65-ту річницю створення УПА та свято Покрови в центрі Києва 14 жовтня планують низка громадських організацій та одна з партій.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань внутрішньої політики КМДА, зокрема, Комуністична партія України, Ленінська комуністична спілка молоді України, КМО “Всеукраїнського союзу радянських офіцерів”, Всеукраїнський союз жінок-трудівниць “За майбутнє дітей України” хочуть провести масові заходи з нагоди річниці визволення України. Так, згідно з отриманими заявками, комуністи хочуть провести урочистості за участю 10 тис. осіб з 8.00 до 23.00 і охопити всі центральні площі міста – від Бессарабської до Європейської, тобто святкуванням планується охопити весь Хрещатик і Майдан Незалежності. ЛКСМУ передбачає проведення антифашистського мітингу на Майдані Незалежності та інші заходи, починаючи з 7.00 до 23.00 (кількість осіб не вказано). КМО “Всеукраїнського союзу радянських офіцерів” та Всеукраїнський союз жінок-трудівниць хочуть провести свої заходи з 8.00 до 23.00 на Хрещатику та Майдані Незалежності. Заявлено на участь в акціях 1 тис. та 300 осіб відповідно.

Крім того, до мерії надійшли заявки від МГО “Українське козацтво” на проведення на Софійській площі “Урочистої присяги” з 9.30 до 11.30 (заявлено 250 осіб); Світовий ювілейний комітет з 12.00 і до 15.00 планує провести та захід під назвою “Віче” (кількість залучених осіб не вказана).

Водночас, столичну мерію попередили про намір провести урочистості з нагоди річниці Повстанської армії цього дня як на Софійській площі, так і Майдані Незалежності. Зокрема, 65-ту річницю УПА на Майдані планують відзначати з 7.00 до 23.00 представники ГО “Народна варта” (кількість людей в заявці не вказана), а на Софійській площі з 12.00 до 15.00 – представники ГО “Центр національного відродження м. Києва” із залученням до 8 тис. осіб.

Окрема заявка надійшла від ВБФ “Соборність” на проведення на Майдані Незалежності 14 жовтня Фестивалю Української пісні “Повстанська варта”, що триватиме з 14.00 до 17.00. Святковий концерт планує цього ж дня провести на Майдані МГО “Реформація”, яка зазначила в своїй заявці час для проведення своїх заходів з 7.00 до 23.00 без уточнення кількості осіб, запрошених до участі.

Святкування Покрови організовує у цю неділю на Михайлівській площі ТОВ “Кращий шлях”.