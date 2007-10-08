Заступник міністра економіки: ціни на яйця зросли необгрунтовано

Розвиток економіки України пішов за негативним сценарієм, який уряд прогнозував як альтернативний позитивному, вважає заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні, коментуючи причини досить високого показника інфляції у вересні (2,2%).

Інфляція, за словами міністра, пов`язана, перш за все, з подорожчанням зерна на світових ринках (на Лондонській біржі - в 2 рази – до 400 дол. за тонну), викликаним скороченням урожаю через погодні умови в Канаді (на 10%), Австралії (на 20%) і підвищенням попиту на зерно в тихоокеанських країнах. Також, безумовно, на ціні позначилася і посуха в Україні.

«Говорити про те, що це ті виклики, які не можна було передбачити, – не відповідає дійсності. Міністерство економіки розробило прогнозні показники, було два сценарії – оптимістичний і песимістичний. І ці виклики, ризики і загрози – ми їх враховували. Підтвердженням того є дві постанови, якими ми накреслили конкретні заходи щодо недопущення необгрунтованого підвищення індексу споживчих цін», - сказав заступник міністра.

Крім того, на думку В.МУНТІЯНА, на погіршення показника інфляції вплинули політичні чинники, деякий вплив мали і монетарні чинники.

В.МУНТІЯН зазначив, що ціни на яйця зросли необгрунтовано, а що стосується цін на зерно і м`ясо, «то статистика говорить, що в країні є резерви, щоб ці ціни можна було тримати».

Як повідомляв УНІАН, у травні міністр економіки України Анатолій КІНАХ заявляв, що внаслідок можливого погіршення зовнішньоекономічної кон`юнктури і різкішого, ніж раніше прогнозувалося, підвищення тарифів у ЖКГ, можливий розвиток економіки за альтернативним сценарієм: зростання ВВП – 4,8%, обсяги промислового виробництва – 6,4%, зростання цін на споживчому ринку – 8,7%.

Позитивним сценарієм він назвав варіант: зростання ВВП до 7,2%, зростання промислового виробництва - до 9%, зростання експорту - на 16,5%, зростання імпорту - на 15,4%, сальдо зовнішньої торгівлі негативне - на рівні 3,4 млрд. доларів.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція у вересні проти серпня ц.р. становила 2,2%, у січні-вересні (до грудня минулого року) - 8,6%.

Інфляція у вересні 2007 року проти вересня 2006 року становила 14,4%, у січні-вересні 2007 року проти січня-вересня 2006 року - 11,9%.

При формуванні державного бюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%, зростання промислового виробництва - 8%.

Згідно з травневим прогнозом Європейського банку реконструкції та розвитку, в нинішньому році зростання українського ВВП становитиме 5,8%, темпи інфляції - 7,2% при дефіциті держбюджету 2,7%.

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, зростання ВВП України в 2007 році очікується на рівні 5% при інфляції 11,3% і річному дефіциті бюджету 4,1%.

Світовий банк прогнозує зростання ВВП України в 2007 році на рівні 6%, інфляцію - 9,7%.