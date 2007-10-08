Епідемічна ситуація з грипу та ГРІ продовжує відповідати критеріям сезонного епідемічного підйому, коливання якого пов’язані зі змінами температури навколишнього середовища. Проте у зв`язку із похолоданням можливе зростання кількості гострих респіраторних захворювань уже найближчим часом.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України, за даними Українського центру грипу та гострих респіраторних інфекцій МОЗ України з 1 по 7 жовтня 20007 року в жодному з 10 контрольних міст захворюваність на респіраторні інфекції не досягла та не перевищила рівня епідемічних порогів.

Загалом в Україні захворіло 42505 осіб, що на 3,3% менше рівня захворюваності минулого тижня. Зменшився рівень захворюваності у Сімферополі, Вінниці, Чернігові та Києві, однак кількість осіб, що захворіли, у цих містах все ще перевищує середній показник по опорних базах Центру (44,23 на 10 тис. населення). Водночас у Львові кількість осіб, що захворіли, збільшилась на 3,9% і становила 4632 особи.

Як і раніше, більше половини хворих на грип та ГРІ (55,42%) становили діти віком від 0 до 14 років. Протягом тижня госпіталізовано 285 осіб, з них 88% - діти віком 0-14 років.

За прогнозами фахівців, у сезоні 2007-2008 років в Україні циркулюватимуть три штами вірусу грипу: два штами типу А під назвами “Соломонові острови” та “Вісконсін” і один типу В, який називається “Малайзія”. Один з них, а саме “Соломонові острови”, є відносно новим, оскільки протягом кількох останніх років не циркулював в Україні, однак усі три штами входять до протигрипозних вакцин, які застосовуються в Україні.