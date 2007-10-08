Більше половини молодих європейців хочуть мати власний бізнес (опитування)

Більше половини молодих європейців хочуть відкрити власний бізнес.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчать оприлюднені сьогодні результати опитування громадської думки, проведеного The Gallup Organization.

Згідно з результатами опитування, 51% європейців віком від 15 до 24 років хотіли б розпочати свій бізнес. При цьому, 45% усіх європейців хотіли б бути самостійно працевлаштованими. Водночас, 49% опитаних ніколи не думали про започаткування власного бізнесу.

Серед двох найбільших ризиків для початку власного бізнесу 51% опитаних назвали ризик банкрутства, ще 38% - ризик невпевненості в отриманні доходів від бізнесу.

Опитування проводилося з 9 по 16 січня 2007 року в 25 країнах-членах ЄС, а також у Норвегії та Ісландії. Було опитано 19 тисяч європейців.