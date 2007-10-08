Лідер ”Любе” потрапив у серйозне ДТП

За кермом джипа, який протаранив "Газель" рятувальників у Підмосков`ї, була дружина лідера відомої групи "Любе" Миколи Расторгуєва, повідомило РІА Новости джерело в ГУВС Московської області. Сам співак також був у машині.

Як повідомило джерело, за попередньою інформацією, сам Микола Расторгуєв від госпіталізації відмовився. Його дружина, судячи з усього, також серйозно не постраждала. За свідченням одного з рятувальників, що був у "Газелі", дружина співака "поїхала іншою машиною ще до прибуття ДАІ".

У машині "Форд-Експедишн", якою вона керувала, в момент зіткнення спрацювали подушки безпеки.

Більше постраждала бригада рятувальників, що була в "Газелі". Як повідомило РІА Новости джерело в підмосковному ГУВС, з чотирьох осіб, які їхали в машині, найважчі травми одержав лікар бригади Дмитро Жидков - у нього черепномозкова травма. Постраждалого медика доставили в одну із московських клінік.

Стан решти рятувальників менш тяжкий, проте їх також госпіталізували.

Представникові ДАІ Підмосков`я в бесіді з кореспондентом РІА Новини поки що було важко назвати причину ДТП, він сказав лише, що причина буде встановлена під час розслідування.

"Не виключено, що водій форда не впорався з управлінням на слизькій від дощу дорозі, внаслідок чого автомашину винесло на зустрічну смугу", - сказав він.