Газпром і Юрій Бойко узгодили схему погашення боргу за газ

Голова "Газпрому" Олексій Міллер і міністр палива і енергетики України Юрій Бойко погодили схему погашення заборгованості за газ, зазначено в прес-релізі компанії.

"Сторони погодили схему погашення заборгованості господарюючих суб`єктів України за поставлений цього року газ. Підписання відповідних документів планується завтра", - йдеться в повідомленні.

В українській делегації журналістам зазначили, що документи підписуватимуться на рівні господарюючих суб`єктів і що домовленості стосуються, зокрема, газу в українських підземних сховищах.

Як повідомлялося, Україна в 2007 р. накопичила в своїх ПСГ рекордний об`єм газу - понад 31 млрд куб. м, частина якого належить компаніям "Укргаз-Енерго" і RosUkrEnergo.

РІА "Новости", РосБізнесКонсалтинг