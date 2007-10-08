Газпром і Юрій Бойко узгодили схему погашення боргу за газ
20:58, 08 жовтня 2007Суспільство
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... папери домовлено підписати завтра
|Олексій Міллер і Юрій Бойко
"Сторони погодили схему погашення заборгованості господарюючих суб`єктів України за поставлений цього року газ. Підписання відповідних документів планується завтра", - йдеться в повідомленні.
В українській делегації журналістам зазначили, що документи підписуватимуться на рівні господарюючих суб`єктів і що домовленості стосуються, зокрема, газу в українських підземних сховищах.
Як повідомлялося, Україна в 2007 р. накопичила в своїх ПСГ рекордний об`єм газу - понад 31 млрд куб. м, частина якого належить компаніям "Укргаз-Енерго" і RosUkrEnergo.
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