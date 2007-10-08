Хто не ходив до школи - не піде і в армію

У Тернопільській області 3-5% призовників не підуть до армії через невміння читати і писати.

Як повідомив кореспонденту УНІАН Тернопільський обласний військовий комісар Олег ДОВГАЛЮК, це здебільшого юнаки з хуторів або невеликих сіл Шумського та Ланівецького району, їх цього року в області не більше 30 осіб.

За його словами, ці хлопці вкрай рідко відвідували школу, оскільки до навчального закладу їм потрібно було добиратися 5-10 кілометрів. “Це не грандіозна проблема, вона завжди була. Раніше це було на Закарпатті. Тепер спостерігається і в нас. Таким дітям ми присвоюємо категорію педзанедбаних”, - зауважив О.ДОВГАЛЮК.

На його думку, дітьми у школах зараз менше займаються у зв’язку з тим, що у вчителів низька зарплата і вони не викладаються на повну силу.

Він також відзначив, що зараз різко впадає в око різниця рівня ерудиції між юнаками з районних чи обласних центрів та юнаками із сіл. “Коли проводимо тести, це конкретно помітно. Щоправда, юнаки з сіл фізично здоровіші, але психологічно вони до армії не надто готові, дехто з них ще не бачив комп’ютера”, - сказав обласний військовий комісар.

Загалом із 7,7 тис юнаків, які підлягають призову на Тернопільщині, до армії підуть 710. Близько 2 тис хлопців отримали відстрочку через стан здоров’я, інші – через навчання у вузі, позбавлення волі, направлення на альтернативну службу з релігійних міркувань або як представники соціально-незахищених сімей. Найбільше непридатних за станом здоров’я комісували через виявлення сколіозу, плоскостопості чи гастритів. Погіршення стану здоров’я юнаків О.ДОВГАЛЮК пов’язує із тим, що за ними недостатньо доглядають у школах і браком фізичних навантажень.

Він також повідомив, що першу групу із 15 юнаків відправлять до війська уже 16 жовтня. Вони служитимуть в столичній Національній академії оборони. Ще 313 юнаків з Тернопільщини нестимуть службу у Сухопутних військах, 60 - у Повітряних силах, 70 - у Військово-морських, 10 – у Прикордонній службі, 140 – у Внутрішніх військах, 40 – у Державній спеціальній транспортній службі. О.ДОВГАЛЮК зазначив, що проблем із набором і відправкою до війська запланованої кількості юнаків на Тернопільщині немає.