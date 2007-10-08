Вартість відкриття нового підприємства в ЄС знизилася на третину

За 5 років “вартість” відкриття нового підприємства в “старих” країнах-членах ЄС знизилася на третину – до 554 євро

Брюссель. 8 жовтня. УНІАН. З 2002 по 2007 рік середня “вартість” відкриття нової компанії в 15 країнах-членах ЄС знизилася майже на третину – з 813 до 554 євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчать результати середньострокового дослідження Європейської політики щодо малого та середнього бізнесу, оприлюднені сьогодні Єврокомісією.

За результатами дослідження, термін реєстрації нової компанії за ці 5 років також скоротився з 24 до 12 днів.

При цьому, за останні 2 роки нові робочі місця створювалися переважно підприємствами малого та середнього бізнесу, зокрема, в секторах будівництва, транспорту, комунікацій та туризму.

Дослідження було спрямоване на вивчення прогресу, досягнутого з 2005 року (коли була започаткована нова Європейська політика щодо малого та середнього бізнесу – УНІАН) в 5 основних сферах політики щодо малого та середнього бізнесу: зменшення бюрократизму, покращення доступу до ринку, сприяння підприємництву, покращення потенційного зростання та посилення діалогу з власниками бізнесу.