Поїзд розбив вантажівку на переїзді, водій загинув

На Волині вантажний автомобіль зіткнувся з пасажирським потягом сполученням Одеса-Ковель. Водій машини, житель міста Києва, загинув на місці трагедії. Про це сьогодні повідомили у Центрі зв’язків з громадським Управління МВС України у Волинській області.

Як зазначено в повідомленні, трагедія сталася 7 жовтня вранці на залізничному переїзді біля села Дерно, на трасі Рівне – Луцьк. За попередніми даними потяг, перш ніж повністю зупинився, просунув вантажівку по залізничній колії, приблизно, 360 метрів.

На місце дорожньо-транспортної пригоди прибула слідчо-оперативна група відділу з розслідування ДТП слідчого управління УМВС України у Волинській області, яка після попереднього огляду місця аварії встановила, що водій знехтував правилами дорожнього руху й вирішив проїхати залізничний переїзд саме в той момент, коли там був ввімкнений червоний сигнал світлофора і звукова сигналізація, а на під`їзді до нього були встановлені попереджувальні знаки.

Наразі невідомо, з яких причин водій вантажівки не зупинився перед небезпечною ділянкою дороги. Можливо, 51-річний киянин, вперше їхав цією дорогою чи просто через власну неуважність не помітив потягу.

На даний момент детальні обставини дорожньо-транспортної пригоди з`ясовують працівники органів внутрішніх справ.