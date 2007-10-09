Світові ціни на нафту значно знизилися

Підсумки торгів на ICE і NYMEX

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 8 жовтня 2007р. на провідних нафтових біржах значно знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 76,58 (-2,35) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 79,02 (-2,2) дол./бар. РБК

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