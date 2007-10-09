Янукович вступає у газові переговори

Сьогодні прем`єр-міністр Віктор Янукович вперше проведе переговори з новим головою уряду Російської Федерації Віктором Зубковим, зокрема про газовий конфлікт двох країн, що виник минулого тижня Як повідомляє Коммерсантъ-Українапосилаючись на свої джерела, схема погашення $1,3 млрд боргу українських споживачів перед "Газпромом", полягає в тому, що 5 млрд кубометрів газу вартістю $650 млн. буде повернено "Газпрому" з підземних сховищ України, решту $650 млн. боргу буде погашено грошима – за рахунок позик ЗАТ "УкрГаз-Енерго" і, можливо, RosUkrEnergo.

Вчора схему оплати обговорювали в "Газпромі" глава монополії Олексій Міллер і міністр палива і енергетики Юрій Бойко. Перед вильотом на переговори до Москви пан Бойко повідомив, що Київ має намір погасити борг перед "Газпромом" не грошима, а газом з підземних сховищ.

Переговори тривали до пізнього вечора. У "Газпромі" і RUE їх підсумки не коментують. Заступник голови правління "Газпрому" Андрій Круглов лише сказав, що "найближчим часом будуть підписані документи, які врегулюють заборгованість і визначать подальші взаємини". Два джерела, близькі до переговорів, повідомили "Комерсантові" схему погашення боргу. "Планується, що RUE поверне $650 млн., переписавши на баланс `Газпрому` 5 млрд кубометрів газу з ПСГ України, - пояснив один із співбесідників.– Ще $400 млн. виплатить `УкрГаз-Енерго`, яке веде переговори з міжнародними банками про залучення кредиту. Решта $250 млн. можуть бути повернені або `Нафтогазом України`, або RUE. Думаю, що Янукович і Зубков зможуть затвердити цю схему, і розрахунок відбудеться до 20 жовтня". Інший співбесідник підтвердив, що передбачається часткове погашення боргу газом, але про залучення RUE кредиту "нічого не відомо", а "всі грошові питання повинні вирішуватися через `УкрГаз-Енерго`".

Член комітету з ПЕК Верховної ради V скликання від Партії регіонів Владимир Бронніков вважає, що "Газпром" "таким чином попередив коаліцію БЮТ і НУНС, яка формується, що після приходу Юлії Тимошенко до влади їм доведеться нелегко в газових переговорах". На думку депутата, тепер у Віктора Януковича з`являться певні політичні козирі на переговорах по формуванню нового складу уряду.