120 покійників отримали... субсидії на комунальні послуги

Івано-Франківське міське управління праці та соціального захисту населення нараховувало майже 21 тис. грн. субсидій 120 покійникам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Контрольно-ревізійного управління в Івано-Франківській області.

Зокрема, на рахунок ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» було перераховано 16 тис. грн., Івано-Франківському управлінню по експлуатації газового господарства - 2 тис. грн., «Прикарпаттяобленерго» – 900 грн., комунальному підприємству «Івано-Фраківський водотехпром» – 1000 грн., «Укртелекому» – 600 грн. Тепер ці кошти доведеться повернути державі.

Загалом, під час перевірки використання бюджетних коштів, спрямованих на фінансування пільг та субсидій населенню, ревізори обласного КРУ встановили, що державі завдано збитків на суму майже 243 тис. грн.

Найчастіше причиною цих порушень, як стверджують у КРУ, є недостовірні дані про зарплату у довідках і відсутність інформації про додаткові джерела доходів.

Цього року для своєчасної виплати субсидій і пільг Івано-Франківській області необхідні 163 млн. грн., з яких уже профінансовано майже 75 млн. грн.