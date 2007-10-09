Європа шукатиме маршрути газогонів в обхід України?
Негативний вплив суперечки з „Газпромом”
|Олексій Міллер і Юрій Бойко
Олександр Тодійчук наголосив на стурбованості Брюсселя черговою загрозою нестабільності газопостачання через територію України: «Вони бояться того, що українсько-російські проблеми знову спричинять перебої в газопостачанні, що обов’язково вплине на формування газових цін на ринку Євросоюзу». Експерт пояснив, що європейці не хочуть втручатися в тривалу газову суперечку між Києвом та Москвою, і нагадав, що „Газпром” уже попередив про можливість зменшення транзиту газу до ЄС через проблеми у відносинах з українською стороною. Новий український уряд має надати гарантії технічного стану магістральних газогонів, політичної стабільності як гарантії нормалізації відносин з російським постачальником газу та сформувати чіткий графік переходу на ринкові ціни на газ, аби запобігти спекуляціям на цьому ґрунті в українсько-російських відносинах. В іншому разі, наголосив Тодійчук, Брюссель неодмінно реалізує свої попередження про розробку обхідних маршрутів газогонів.