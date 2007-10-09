Європа шукатиме маршрути газогонів в обхід України?

У Москві сьогодні очікується підписання документів щодо погашення заборгованості українських компаній за російський газ. Напередодні це питання узгодили міністр палива та енергетики України Бойко та голова правління концерну „Газпром” Міллер. Про газ говоритиме в Москві й прем’єр-міністр України Віктор Янукович. Координатор групи експертів з реалізації енергетичного меморандуму Україна-ЄС Олександр Тодійчук вважає, що суперечка з „Газпромом” украй негативно позначиться на міжнародному іміджі України.

Олександр Тодійчук наголосив на стурбованості Брюсселя черговою загрозою нестабільності газопостачання через територію України: «Вони бояться того, що українсько-російські проблеми знову спричинять перебої в газопостачанні, що обов’язково вплине на формування газових цін на ринку Євросоюзу». Експерт пояснив, що європейці не хочуть втручатися в тривалу газову суперечку між Києвом та Москвою, і нагадав, що „Газпром” уже попередив про можливість зменшення транзиту газу до ЄС через проблеми у відносинах з українською стороною. Новий український уряд має надати гарантії технічного стану магістральних газогонів, політичної стабільності як гарантії нормалізації відносин з російським постачальником газу та сформувати чіткий графік переходу на ринкові ціни на газ, аби запобігти спекуляціям на цьому ґрунті в українсько-російських відносинах. В іншому разі, наголосив Тодійчук, Брюссель неодмінно реалізує свої попередження про розробку обхідних маршрутів газогонів.

Німецька хвиля