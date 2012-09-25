Українські ВМС провели навчання в Чорному морі

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, метою навчань було перевірити готовність підрозділів, суден і катерів Центру пошукових і аварійно-рятувальних робіт ВМС ВСУ до виконання завдань піл час пошуково-рятувального забезпечення угрупування різнорідних сил, удосконалити злагодженість, організацію взаємодії, відпрацювати спільні дії сил, що беруть участь у пошуку і наданні допомоги аварійному високобортному кораблю, порятунку особового складу.

За легендою навчань, на кораблі управління «Славутич» в результаті зіткнення з морською плавучою міною було одержано пошкодження, виникла пожежа, 3 людини перебували за бортом і потребували допомоги.

Евакуація потерпілих здійснювалася за допомогою вертольотів Ка-27, Мі-14, літаки Бе-12, Ан-26 і рятувально-пошукової десантної групи Сакської авіаційної бригади ВМС ВС України. До навчань також були залучені санітарний катер «Сокаль» і рятувальний буксир «Кременець» Центру пошукових і аварійно-рятувальних робіт ВМС ВСУ, а також медична група від Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону.

З борту корабля управління "Славутич" хід навчань контролював командувач ВМС ВСУ віце-адмірал Юрій Ільїн. «Необхідно відзначити впевнені дії фахівців Центру пошукових і аварійно-рятувальних робіт і морських авіаторів, які чітко і професійно виконали поставлені завдання», - відзначив командувач ВМС ВС України віце-адмірал Ю.Ільїн.

Цього самого дня із залученням допоміжних суден ВМС проведені навчання з комплексного забезпечення різними видами запасів бойової одиниці в морі. Зокрема, морський транспорт "Горлівка" доставив на бойовий корабель артилерійський боєзапас, а завданням малого морського танкера "Фастів" була доставка необхідної кількості палива. Крім того, медики санітарного катера "Сокаль" у районі якірної стоянки умовно пошкодженого корабля передали на "Славутич" необхідну кількість медичних препаратів.

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Як повідомлялося, у період з 18 вересня по 4 жовтня 2012 Командування ВМС ВСУ, Центр морських операцій, військові частини і окремі підрозділи забезпечення флоту згідно з планом підготовки ВСУ беруть участь у комплексі експериментальних, дослідницьких навчань з органами військового управління, військами (силами) "Перспектива - 2012".

Під час комплексу навчань органами військового управління і окремими військовими частинами практично відпрацьовується питання управління підлеглими силами (військами) під час ведення операцій (бойових дій) і протиповітряної оборони.

До практичних дій під час всього комплексу навчань "Перспектива-2012" від українських ВМС залучено 9 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення, 18 літальних апаратів, 34 берегових частин і підрозділів, до 250 одиниць автобронетанкової техніки, спецтехніки і автомобілів, близько 3500 чоловік особового складу.