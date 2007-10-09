Що запропонувати Ахметову, щоб він... не бігав по чиновниках?

Держава повинна переглянути своє ставлення до крупних інвесторів, які вкладають гроші в розвиток української інфраструктури і в підготовку до ЄВРО-2012. Таку думку висловив сьогодні голова Донецької обласної ради Анатолій Близнюк, виступаючи на круглому столі "Донецька область. Інвестиційні перспективи", повідомляє Остров

Як приклад неправильної взаємодії бізнесу і влади голова облради згадав новий стадіон, який Рінат Ахметов зводить в Донецьку для ФК "Шахтар".

"Ось будує Рінат Ахметов стадіон, 250 млн. доларів. А навіщо ми одразу ліземо ділити шкуру неубитого ведмедя: "А що від цього отримає держава? А які будуть прибутки?". Та не так держава повинна дивитися! Держава повинна сказати: "Це нам треба? Це нам треба, тим більше в ідеології ЄВРО-2012. Що ми можемо запропонувати Ахметову, щоб він зі своїм менеджментом не бігав по чиновниках? Ось, будь ласка, тобі земля, ось відповідна інженерія, ось екологічні, ось пожежні нормативи, які ти повинен виконати і, будь добрий, будуй. І скажи, будь ласка, чим нам тобі ще допомогти", - намалював Анатолій Блізнюк ідеальну модель ставлення держави до крупного бізнесу.