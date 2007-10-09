У неділю у Києві буде сніг

Завтра в Україні опади не очікуються. Вночі та вранці на півдні та заході країни місцями туман.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, у Карпатах та на Прикарпатті місцями 1-3° морозу, вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до 18°; у південній частині вночі 5-10° тепла, на півдні Криму 12-15°, вдень 16-20°.

11-12 жовтня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень 12 жовтня у північних областях невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура у південній частині (11 жовтня і у східних областях) вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів 10-14° тепла, вдень 13-18°, місцями 20° тепла; на решті території вночі 0-5° тепла, на півночі та заході місцями 1-3° морозу, вдень 9-14° тепла (12 жовтня у північних областях 7-12°); в Карпатах вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла. 13-14 жовтня Характер погоди зміниться.

13 жовтня у Україні, починаючи з північних та західних областей, очікуються дощі. Температура вночі 3-9° тепла, на узбережжі морів до 13°; вдень 11-16°, в Криму до 20°, у північних та західних (крім Закарпатської) областях зниження до 4-10°.

14 жовтня - вночі дощі (у північних та східних областях місцями з мокрим снігом), в західній частині, а вдень в Україні без істотних опадів. Зниження температури вночі до 3° тепла - 4° морозу, в Карпатах до 6° морозу, на узбережжі морів до 4-10° тепла, вдень у північних та східних областях до 2-8° тепла, на решті території до 5-11°, на Південному узбережжі Криму та Закарпатті 10-16°. В Україні місцями пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 3-5°, вдень 12-14°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°.

11-12 жовтня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень 12 жовтня невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 11 жовтня 9-14°, 12 жовтня 7-12°.

13 жовтня - часом дощ, температура протягом доби 4-9° тепла. 14 жовтня - вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, вдень без істотних опадів; зниження температури вночі до 3° тепла - 2° морозу, вдень до 2-8° тепла. Місцями пориви вітру 15-20 м/с.