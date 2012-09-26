У Азарова розповіли про нову програму «Оренда квартири з правом викупу»

У новій програмі доступного житла, яка передбачає оренду з правом подальшого викупу, на сьогодні готові до видачі близько 14 тисяч квартир.

Про це повідомив на брифінгу після засідання Кабінету Міністрів голова правління Державної іпотечної установи Валентин Рибачук, пишуть "Комментарии".

За його словами, програма передбачає можливість оренди квартири з подальшим правом викупу, де житлова площа складає не більше 40 кв. м для двох осіб. За наявності дитини, площа збільшується на 18 кв. м. на кожну дитину, але в той же час житлова площа не може перевищувати 76 кв. м.

Також Рибачук підкреслив, що середньомісячна оплата такого житла в столиці складе близько 2600 грн. протягом 15 років. За його словами, для інших міст України ця сума може бути менше 1 тис. грн.

При цьому чиновник зазначив, що отримати можливість орендувати квартиру в рамках іпотечного лізингу не за місцем реєстрації буде неможливо, так як бажаючий отримати житло за такою програмою повинен бути прописаний в місті та перебувати на обліку в Державній іпотечній установі.

За його словами, на сьогоднішній день програма узгоджена в усіх профільних міністерствах, і очікується, що дану програму Кабінет Міністрів прийме наступного тижня. Програму буде подавати Міністерство фінансів.

Разом з тим, Рибачук відмовився назвати закладений у програму бюджет. При цьому він зазначив, що Державна іпотечна установа постійно залучає кошти державних банків. Цього року планується залучити 2,5 млрд. грн. через розміщення облігацій, з них - 0,5 млрд. грн. - облігації іпотечної установи, і 2 млрд. грн. - облігації під держгарантії.