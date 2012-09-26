У Фастові з банкомату вкрали 400 тисяч

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, сьогодні до чергової частини міліції Фастова надійшло повідомлення від прибиральниці перукарні. Жінка повідомила, що хтось пошкодив замки на вхідних дверях та банкоматі, який знаходиться в приміщенні перукарні. Як виявилося пізніше, з банкомату викрали 393 тис. грн.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка зібрала речові докази.

Порушено кримінальну справу за ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Наразі проводяться оперативно-розшукові заході з метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

При цьому в ГУМВС зазначили, що керівництво відділення «Укрсиббанку», якому належить вже спустошений банкомат, неодноразово було попереджене працівниками державної служби охорони київської обласної міліції про необхідність покращення технічного оснащення – сигналізації, відеоспостереження тощо. Проте представники банку цю пораду проігнорували. «Як результат - подібний випадок в цьому місці трапляється вже не вперше», - йдеться в повідомленні.