У Фастові з банкомату вкрали 400 тисяч
У Фастові Київської області невідомі викрали з банкомату майже 400 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області.
Зокрема, як зазначається в повідомленні, сьогодні до чергової частини міліції Фастова надійшло повідомлення від прибиральниці перукарні. Жінка повідомила, що хтось пошкодив замки на вхідних дверях та банкоматі, який знаходиться в приміщенні перукарні. Як виявилося пізніше, з банкомату викрали 393 тис. грн.
На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка зібрала речові докази.
Порушено кримінальну справу за ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Наразі проводяться оперативно-розшукові заході з метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.
При цьому в ГУМВС зазначили, що керівництво відділення «Укрсиббанку», якому належить вже спустошений банкомат, неодноразово було попереджене працівниками державної служби охорони київської обласної міліції про необхідність покращення технічного оснащення – сигналізації, відеоспостереження тощо. Проте представники банку цю пораду проігнорували. «Як результат - подібний випадок в цьому місці трапляється вже не вперше», - йдеться в повідомленні.