Справа про зґвалтування чоловіка в міліції дійшла до суду

Як повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області, в результаті протиправних насильницьких дій правоохоронців чоловіку були нанесені множинні пошкодження м'яких тканин, внутрішніх органів і закритий перелом ребра.

Було встановлено, що 17 червня 2012 жителя Петровського району Донецька затримали працівники міліції на автостанції «Трудовська», потім громадянина доставили в опорний пункт для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Перебуваючи у райвідділі, правоохоронці, виходячи за межі наданих їм прав та повноважень, умисно завдали затриманому тілесні ушкодження, які згодом були кваліфіковані як тяжкі.

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За даним фактом прокуратурою Донецька порушено кримінальні справи стосовно дільничного інспектора і військовослужбовця за ч.3 ст.365 (перевищення службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки) КК України, стосовно старшого дільничного інспектора за ч.3 ст.364, ч.1 ст .396, ч.2 ст.15, ч.1 ст.368 (зловживання службовим становищем, приховування злочину і замах на одержання хабара) КК України. Справи об'єднані в одне кримінальне провадження. Всім обвинуваченим було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.