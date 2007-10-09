Родичі похованого в Талліні полтавчанина чекають результатів ДНК-аналізу

Родичі загиблого радянського воїна, вихідця з України Степана Хапікала прибули до Естонської Республіки для здачі контрольного аналізу ДНК з метою підтвердження родинних зв’язків із загиблим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ.

Сьогодні родичі здадуть контрольний аналіз ДНК, результати якого будуть відомі вже завтра, 10 жовтня.

“Українська сторона впевнена у тому, що результати контрольного аналізу підтвердять родинні зв’язки згаданих осіб зі Степаном Хапікалом, адже попередній аналіз підтвердив родинні зв’язки”, - сказав А.ДЕЩИЦЯ, зазначивши, що проведення подібної експертизи здійснюється на вимогу естонського законодавства.

Після отримання результатів контрольного аналізу ДНК останки С.Хапікала будуть передані родичам, які за сприяння МЗС та Посольства України в Естонії зможуть переправити їх до України для перепоховання на Алеї Слави у місті Полтава.

Старший сержант 152-ї танкової гвардійської бригади Степан Хапікало помер від поранення через 5 днів після визволення Таллінна від гітлерівців і був похований на пагорбі Тинісмягі у м. Таллінн.

26 квітня ц.р. естонська влада розпочала роботи з ексгумації останків радянських воїнів, похованих на пагорбі Тинісмягі, а в ніч на 27 квітня демонтувала пам`ятник Воїну-визволителю і перенесла Бронзового солдата на Талліннське військове кладовище.