Україна - Росія: антидемпінгових санкцій більше не буде
23:20, 09 жовтня 2007Суспільство
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З жодного боку
Україна і Росія домовилися не застосовувати фінансові санкції при антидемпінгових розслідуваннях на всіх напрямках.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на брифінгу за підсумками візиту до Москви.
Він відзначив, що згідно з домовленістю, фінансові санкції не застосовуватиме ні Україна, ні Росія.
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