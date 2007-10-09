Україна - Росія: антидемпінгових санкцій більше не буде

Україна і Росія домовилися не застосовувати фінансові санкції при антидемпінгових розслідуваннях на всіх напрямках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на брифінгу за підсумками візиту до Москви.

Він відзначив, що згідно з домовленістю, фінансові санкції не застосовуватиме ні Україна, ні Росія.