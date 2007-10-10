Бойко: 929 млн. дол. боргу Газпрому не мають відношення до України

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявляє, що сума боргу російському ВАТ «Газпром» у розмірі 929 млн. дол. нібито за поставлений в Україну газ до України відношення не має.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.БОЙКО заявив журналістам, коментуючи заяву прем`єр-міністра РФ Віктора ЗУБКОВА про те, що 929 млн. дол. боргу «Газпрому» будуть погашені за рахунок власних оборотних коштів «УкрГаз-Енерго» і НАК «Нафтогаз Україна».

Ю.БОЙКО уточнив, що «РосУкрЕнерго», крім того, що продає газ «Газпрому» СП «УкрГаз-Енерго» і «Нафтогазу України» для реалізації на внутрішньому ринку України, також веде інші види діяльності. Зокрема, виплачує дивіденди і т.д.

Міністр відзначив, що «РосУкрЕнерго» не розрахувався за поставлений газ на, приблизно, 1,3 млрд. доларів, а за ціною 156 дол. за 1 тис. кубометрів, це, за словами Ю.БОЙКА, складає приблизно, 8 млрд. кубометрів.

Кажучи про суму, названу В.ЗУБКОВИМ, Ю.Бойко відзначив: «Це інші відносини «РосУкрЕнерго» і «Газпрому», і до України не відносяться. Це стосується виплати дивідендів і т. д.».

За словами Ю.БОЙКА, 8 млрд. кубометрів газу підуть в рахунок погашення боргу. «Це означає, що 4 млрд. з 32-х піде на експорт, як було заплановано «РосУкрЕнерго», а 4 млрд. – буде реалізовано за тією ж ціною, за якою реалізує СП «УкрГаз-Енерго» і «Нафтогаз Україна» на внутрішньому ринку. Тобто, газовий баланс нашої країни не постраждає. Він буде виконаний в повному обсязі».