У Криму два тижні триватиме хресний хід з чудотворною іконою Богородиці

З 22 жовтня по 4 листопада в Криму з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви, Митрополита Київського і всієї України Володимира (САБОДАНА) пройде хресний хід з точним списком чудотворної ікони Пресвятої Богородиці «Кіккська» («Милостива»).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сімферопольської і Кримської єпархії, ця ікона була привезена з острова Кіпр делегацією УПЦ, що складається з духовентсва і мирян.

Ікона Пресвятої Богородиці «Кіккська» була передана Кіпрською Православною Церквою в дар українському православному народу до ювілейної дати - 15-річчя Харківського Архієрейського Собору. «З цією іконою паломники обійшли Кіпрський острів і торкнулися до святинь храмів і монастирів, місць, які пов`язані із земним життям Пресвятої Богородиці і святих апостолів», - повідомили в єпархії.

Хресний хід у Криму проходитиме за таким маршрутом: Сімферополь (22-24 жовтня), Севастополь (25-27 жовтня ), Ялта (28-29 жовтня), Алушта (30-31 жовтня), Судак (30-31 жовтня) і Феодосія (3-4 листопада).

*** Ікона Божої Матері, іменована Милостива (Кіккська) (пам`ять 12/25 листопада і 26 грудня/8 січня) написана, за переказами, святим євангелістом Лукою. Назву свою вона одержала від гори Кіккос, що на острові Кіпр.