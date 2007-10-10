Регіони не готові освоювати інвестиційні кошти в ЖКГ

Регіони не готові освоювати інвестиційні кошти в житлово-комунальне господарство, заявив сьогодні журналістам міністр житлово-комунального господарства Олександр ПОПОВ, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, міністерство до 1 листопада профінансує близько 70% коштів від запланованих на цей рік у галузі.

«Ситуація з їх освоєнням у регіонах говорить про те, що більше не треба», - сказав він.

За даними міністра, на сьогодні в регіони перераховано близько 50% коштів від запланованого, а регіони освоїли з них максимум 25%.

Серед основних причин такого стану справ О.ПОПОВ відзначив закон про держзакупівлі, тривалу процедуру проведення тендерів, що займає від 2,5 до 3 місяців, а також відсутність проектно-кошторисної документації. Зважаючи на ці причини, багато регіонів до середини вересня не почали освоювати ресурси.

Міністр вважає, що вирішити цю ситуацію може впровадження програмно-цільового підходу у фінансуванні комунальної сфери, заснованого на формуванні стратегій розвитку кожного регіону.

Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2007 рік для реформування ЖКГ Міністерству житлово-комунального господарства і Міністерству регіонального розвитку та будівництва виділено близько 5 млрд. гривень.