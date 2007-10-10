Екс-керівник Світового банку: Україна може опинитися серед третіх країн

Колишній керівник Світового банку Джеймс ВУЛЬФЕНСОН назвав головними викликами, що постали перед Україною, демографію, енергетику та інфраструктуру.

Як повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі, за його словами, головними викликами, які нині постали перед Україною, є скорочення та старіння населення, низька ефективність використання енергетичних ресурсів і застаріла інфраструктура, а також низька якість українських законодавчих, судових та фінансових інституцій.

Під час лекції у Київській школі економіки Дж.ВУЛЬФЕНСОН також представив слухачам новий погляд на економічну структуру світової економіки, у якій, за його словами, вже є не тільки багаті та бідні країни. За словами Дж.ВУЛЬФЕНСОНА, Україна, разом із Китаєм, Індонезією, Малайзією та іншими державами, економіки яких зростають на понад 3,5% на рік, належить до другої групи держав. До першої категорії належать економічно розвинуті країни. До третьої – держави, економіки яких зростають повільніше, ніж на 3,5% щороку, і до четвертої – держави, економіка яких або не розвивається зовсім, або навіть скорочується.

За словами колишнього керівникп Світового банку, зараз Україна має можливість опинитися і серед першої, і серед третьої категорії країн.