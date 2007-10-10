$0,5 мільярда – прощальний подарунок Януковича Москві?

Для того, щоб остаточно домовитися про врегулювання українського газового боргу перед Газпромом прем`єрам України і Росії Віктору Януковичу і Віктору Зубкову знадобилися більше трьох годин переговорів за закритими дверима. Причому про підсумки переговорів пресу повідомили тільки загальними словам, мовляв, дякувати Богу, пришли до взаєморозуміння. Разом з тим напередодні зустрічі Януковича із Зубковим міністр палива і енергетики Юрій Бойко заявив, що погодив схему розрахунків з Газпромом.

Проте на рівні прем`єрів спливла не тільки принципово інша сума – більше 2 мільярдів доларів проти 1,3 мільярдів заявлених раніше. Але і тема виплати частини довга шляхом передачі на баланс «Газпром експорт» енної кількості належного RosUkrEnergo газу, вже закачаного до українських підземних газосховищ.

Комерсант-Україна з посиланням на джерела, знайомі з умовами операції, стверджує, що всі розрахунки будуть грошовими: "Газпром експорт" придбає за ціною $130 за тис. кубометрів у RosUkrEnergo газ, що зберігається в ПХГ, за що і заплатить RosUkrEnergo $1,2 млрд, після чого RosUkrEnergo поверне борги "Газпрому" на ту ж суму. Проте, зауважує видання, ще напередодні Київ не збирався передавати "Газпрому" газ з ПХГ.

За даними українських газотрейдерів, йдеться про запаси газу, які є, по суті, авансовими постачаннями в енергосистему України. Раніше українські компанії платили "Газпрому" гроші за поставлений в ПХГ газ лише після його продажу кінцевим споживачам, стверджує видання. Закачування "Газпром" здійснює з квітня по жовтень, а пік споживання припадає на листопад-січень. Отже виходить, що "Газпром" зажадав собі аванс – кошти від продажу газу RosUkrEnergo отримала б лише у 2008 році.

При цьому "Газпром" може провести всю операцію буквально на папері – цей же газ може бути проданий RosUkrEnergo взимку-навесні 2008 року для потреб українського ринку або відправлений на експорт. Майбутня ціна на газ для України залежить від закупівельної ціни в Туркменії, яка, за даними Комерсант-Україна, має намір підвищити ціни з $100 до $150 за тис. кубометрів. Таким чином, кредитуючи в черговий раз RosUkrEnergo, "Газпром" може розраховувати мінімум на $30-50 прибутку з кожної тисячі кубометрів купленого вчора газу. "Подивимося, що буде в січні", - так прокоментував операцію один з топ-менеджерів "Газпрому".

Решту суми "врегульованого" боргу – $929 млн. – Україна вже почала погашати грошима. Проте, Київ попередили, що у разі збоїв в реалізації схеми Україні слід чекати скорочення постачань на суму затриманих платежів.