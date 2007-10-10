У Луцьку пограбували банк

Як повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, повідомлення про незаконне проникнення невідомих осіб до філії одного з банків надійшло до чергової частини Луцького міськвідділу УМВС України у Волинській області 9 жовтня вранці. Одразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Пограбований банк правоохоронці поки не називають.

Встановлено, що коли касир банку зайшла всередину, вона виявила безлад у зоні каси, а на місці сейфу, де зберігалися гроші в іноземній та національній валюті, залишилося порожнє місце. Загалом викрадено понад 30 тис. грн.

Як з`ясувалося, банк орендував частину поштового приміщення, де розмістив свою касу. Для зручності громадян тут видавали пенсії, приймали комунальні платежі, сплачувались кошти по рахунках. Проте банк не мав надійного захисту і лише у робочий час працівники філії могли викликати міліцію в разі необхідності.

Триває розслідування.