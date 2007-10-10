У Дніпропетровську намагалися підірвати директора ПП

9 жовтня о 20.05 у Самарському районі Дніпропетровська пролунав вибух біля будинку директора одного з приватних підприємств, внаслідок якого пробито бетонну огорожу на висоті 2,5 м та пропалено стіну будинку.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

Встановлено, що вибух пролунав після прицільного пострілу із невстановленого пристрою, здійсненого невідомою особою.

Постраждалих немає. Збитки встановлюються.

Слідчим відділом Самарського райвідділу внутрішніх справ вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 194 ч. 2 Кримінального кодексу України (навмисне знищення або пошкодження майна).

ЦГЗ не називає прізвища власника постраждалого будинку