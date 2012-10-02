Янукович доручив готувати документи щодо Чорноморського флоту

05:59, 02 жовтня 2012
Суспільство
1981 0

Президент України підписав доручення центральним органам виконавчої влади про підготовку до підписання двосторонніх документів з Росією, зокрема, щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Про це повідомив радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрій Гончарук, поінформували УНІАН у прес-службі Президента.

За його словами, низка завдань також стосуються питань Азово-Керченської проблематики – йдеться, насамперед, про підготовку проекту українсько-російського Договору про державний кордон в Азовському і Чорному морях, а також Керченській протоці.

На цю тему: Україна хоче від Росії знижку на газ за дозвіл оновити підводний флот у Криму

У дорученні також йдеться про забезпечення проведення низки важливих двосторонніх заходів за участю глави держави – зокрема, його державного візиту до РФ та третього Українсько-Російського міжрегіонального економічного форуму під патронатом Президентів України та Росії в Нижньому Новгороді.

За словами А.Гончарука, це доручення було підписано з метою подальшого поглиблення відносин стратегічного партнерства з Росією та неухильного виконання домовленостей, досягнутих під час п’ятого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії (УРМК).

У документі, зазначив він, насамперед, зроблено акцент на забезпеченні реалізації центральними органами виконавчої влади завдань, визначених у протоколі засідання УРМК.

На цю тему: Переговори щодо заміни озброєння ЧФ тривають

«Президент України тримає на особливому контролі виконання досягнутих з російською стороною домовленостей на найвищому рівні, - наголосив радник глави держави. - Адже ефективна робота в цьому напрямку суттєво активізує взаємовигідне українсько-російське співробітництво».

А.Гончарук підкреслив, що глава держави очікує від центральних органів виконавчої влади чітких узгоджених дій для своєчасного та повного виконання свого доручення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter