Янукович доручив готувати документи щодо Чорноморського флоту

Про це повідомив радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрій Гончарук, поінформували УНІАН у прес-службі Президента.

За його словами, низка завдань також стосуються питань Азово-Керченської проблематики – йдеться, насамперед, про підготовку проекту українсько-російського Договору про державний кордон в Азовському і Чорному морях, а також Керченській протоці.

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У дорученні також йдеться про забезпечення проведення низки важливих двосторонніх заходів за участю глави держави – зокрема, його державного візиту до РФ та третього Українсько-Російського міжрегіонального економічного форуму під патронатом Президентів України та Росії в Нижньому Новгороді.

За словами А.Гончарука, це доручення було підписано з метою подальшого поглиблення відносин стратегічного партнерства з Росією та неухильного виконання домовленостей, досягнутих під час п’ятого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії (УРМК).

У документі, зазначив він, насамперед, зроблено акцент на забезпеченні реалізації центральними органами виконавчої влади завдань, визначених у протоколі засідання УРМК.

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«Президент України тримає на особливому контролі виконання досягнутих з російською стороною домовленостей на найвищому рівні, - наголосив радник глави держави. - Адже ефективна робота в цьому напрямку суттєво активізує взаємовигідне українсько-російське співробітництво».

А.Гончарук підкреслив, що глава держави очікує від центральних органів виконавчої влади чітких узгоджених дій для своєчасного та повного виконання свого доручення.