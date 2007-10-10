Янукович все ще шукає винних у зростанні цін

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Міністерству аграрної політики разом з обласними державними адміністраціями проаналізувати ситуацію у зв`язку із зростанням цін.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення дано сьогодні під час розширеного засідання Кабінету міністрів.

«Вибори пройшли. Всі, хто нажився на виборах за рахунок суспільства, все це вже закінчилося. Ми обіцяли під час виборчої кампанії знайти авторів, які створюють ціновий ажіотаж», - сказав він.

Прем`єр-міністр також вважає за необхідне підключитися до цієї роботи Генеральній прокуратурі України у разі виявлення порушень, а також контролюючим органам і Антимонопольному комітету.

«Міністерству економіки обов`язково необхідно використовувати механізм інтервенції на продовольчому ринку за рахунок державного резерву, і нам це треба зробити негайно», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.