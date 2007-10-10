Бойко: Газпром лише відреагував на вислови у дусі Шарикова і Швондера

Питання із заборгованістю «Газпрому» за газ, поставлений в Україну, виникло в результаті заяв опозиційних політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО.

За його словами, до останнього часу «Газпром» «спокійно дивився» на ситуацію і розумів, що газ з українських сховищ «буде проданий і нікуди не подінеться». «Коли почалися висловлювання опозиційних політиків – ось зараз ми прийдемо і за принципом Шарикова і Швондера все розділимо і відберемо, - природно, наші російські партнери сказали: шановні колеги, давайте ми формалізуємо стосунки або дайте гроші, або давайте ми заберемо газ», - заявив Ю.БОЙКО.

Він підкреслив, що ця проблема була вирішена вчора, 9 жовтня, в ході візиту до Москви: «просто повернули газ його власникам, враховуючи складну політичну ситуацію».

Ю.БОЙКО також пояснив ситуацію, що запас газу в українських сховищах у розмірі 32 млрд. куб. м накопичився в результаті того, що в Європі була тепла зима, і велика частина газу була не затребувана на ринку - 1,3 млрд. куб. м були не оплачені.