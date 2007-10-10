Вночі у Лаврі знесли пам`ятку архітектури (додані фото)

На території Києво-Печерської Лаври в ніч проти понеділка була знесена пам’ятка архітектури без відома дирекції заповідника.

Як повідомляє “Радіо “Київ”, зруйновані брама та огорожа на в’їзді до Нижньої Лаври. Відсутність пам’ятки архітектури, яку було зведено ще 1850 року, помітили працівники Києво-Печерського заповідника зранку, коли йшли на роботу.

Дирекція заповідника стверджує, що ніякої проектно-кошторисної документації вони не бачили, і пам’ятку знесли без їх відома.

«В цей понеділок я йшов на роботу. Ну, і як всі наші співробітники, був дуже здивований тим, що не побачив в’їзну браму на нижню територію. Вона повністю була знесена і уламки, тобто цегла і металева якась конструкція, арматура лежить поруч в сусідньому подвір’ї. А натомість на шлагбаумі висить табличка, на якій було написано, що в’їжджати на нашу територію треба через паркову алею, оскільки західна брама знаходиться на реставрації», - так прокоментував події завідуючий відділу історії Києво-Печерської Лаври Роман КАЧАН.

Фото з сайту kplavra.kiev.uа