Шлапак заявляє, що держпакет акцій ”Оранти” продали законно

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК називає конкурс з продажу держпакета акцій НАСК "Оранта" законним.

У коментарі агентству УНІАН О.ШЛАПАК нагадав, що з боку Секретаріату Президента раніше звучали певні сумніви щодо проведення конкурсу з продажу державного пакета акцій НАСК "Оранта", зокрема, того, що умови конкурсу могли бути прописані під певного покупця.

Зараз, за його словами, стало очевидно, що це "був реальний конкурс". "Покупців було троє. Як мені видається, це була серйозна цінова конкуренція. У результаті держава одержала доволі високу ціну за свій пакет акцій", - відзначив О.ШЛАПАК.

Довідка УНІАН. 2 жовтня відбувся конкурс з продажу державного пакета акцій української національної акціонерної страхової компанії "Оранта". У конкурсі взяли участь найбільші фінансові групи СНД: АТ "Банк ТуранАлем" (Республіка Казахстан), АТ "Банк ЦентрКредит" (Республіка Казахстан) і ВАТ "Альфа-банк" (Російська Федерація).

Переможцем конкурсу став "Банк ТуранАлем" (БТА), який купив 25%+1 акцію НАСК "Оранта" за 500,75 млн. грн. (99,2 млн. доларів США). Стартова ціна пакета становила 80 млн. грн. Під час торгів вона була підвищена на 324 кроки.

Російський "Альфа-банк" зійшов з дистанції при ціні 98,2 млн. доларів.

***НАСК "Оранта" була заснована 25 листопада 1921 року. До 1993 року компанія мала назву "Укрдержстрах". Статутний капітал ВАТ НАСК "Оранта" - 44,6 млн. грн.