Бойко розповів, хто і кому винен за газ

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявляє, що 929 млн. дол. не є боргом перед російським ВАТ «Газпром», це внутрішнє питання України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.БОЙКО повідомив сьогодні журналістам на брифінгу, коментуючи заяву Віктора ЗУБКОВА про те, що 929 млн. дол. боргу «Газпрому» буде погашено за рахунок власних оборотних коштів «УкрГаз-Енерго» і НАК «Нафтогаз Україна».

«Це наші внутрішньодержавні відносини... Ця сума буде сплачена «РосУкрЕнерго» за те, що воно відпускало нам газ», - сказав міністр.

Ю.БОЙКО пояснив, що борг "Нафтогазу" перед СП «УкрГаз-Енерго» становить 700 млн. дол., з яких 400 млн. дол., - заборгованість підприємств теплокомуненерго і 300 млн. дол. виникло через різницю тарифів між ціною газу, що імпортується, і ціною, за якою він продається підприємствам. «Погашення проводитиметься … за рахунок плати, яку одержить «Нафтогаз України» за великий транзит, це приблизно 500 млн. дол., і звільнення від податкового навантаження - приблизно 400 млн. дол. до кінця року. Таким чином, буде погашено заборгованість «Нафтогазу» перед СП», - уточнив Ю.БОЙКО.

Він наголосив, що у «Газпрому» на сьогодні щодо розрахунків за газ до України питань немає.

Міністр відзначив, що «РосУкрЕнерго» не розрахувався за поставлений газ приблизно на 1,3 млрд. доларів, а за ціною 156 дол. за 1 тис. кубометрів – це становить близько 8 млрд. кубометрів.

За словами Ю.БОЙКА, 8 млрд. кубометрів газу підуть у рахунок погашення боргу. «Це означає, що 4 млрд. з 32-х (що імпортуються Україною) піде на експорт, як було заплановано «РосУкрЕнерго», а 4 млрд. – буде реалізовано за тією ж ціною, по якій реалізує СП «УкрГаз-Енерго» і «Нафтогаз Україна» на внутрішньому ринку. Тобто, газовий баланс нашої країни не постраждає. Він буде виконаний в повному обсягу», - сказав міністр.

Ю.БОЙКО уточнив, що «РосУкрЕнерго», крім того, що продає газ «Газпрому» для СП «УкрГаз-Енерго» і «Нафтогаз України» для реалізації на внутрішньому ринку України, також веде інші види діяльності. Зокрема, виплачує дивіденди тощо. Кажучи про суму (українського боргу), названу В.ЗУБКОВИМ (2 млрд. дол.), Ю.БОЙКО відзначив: «Це інші відносини «РосУкрЕнерго» і «Газпрому», і до України не мають стосунку. Це стосується виплати дивідендів і т. д.».

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня "Газпром" заявив про існування заборгованості України за газ у розмірі більш як 1,3 млрд. дол. і попередив про скорочення поставок газу для України у разі непогашення боргу до 1 листопада 2007 року.

9 жовтня в Москві глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР і міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО підписали угоду про врегулювання заборгованості за поставлений в 2007 році газ до України. Угоду укладено між господарюючими суб`єктами, в документі підтверджено обсяг заборгованості (1,3 млрд. дол.) і визначено схему, яка передбачає погашення боргу до 1 листопаду ц.р.

Водночас, під час зустрічі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прем`єр-міністр Росії Віктор ЗУБКОВ заявив, що на початок жовтня сума боргу українських господарюючих суб`єктів - «РосУкрЕнерго», «УкрГаз-Енерго» і «Нафтогаз України» - перед «Газпромом» становила близько 2 млрд. доларів.

Зокрема, за словами В.ЗУБКОВА, заборгованість за поставки газу цього року в розмірі 1,2 млрд. доларів було погашено за рахунок реалізації “Газпромекспорту” (РФ) газу, що належить «РосУкрЕнерго» і газу України, що міститься в підземних сховищах.

«Газпромекспорт» стає власником відповідного обсягу газу і, у свою чергу, направить його споживачам України, а також на виконання експортних контрактів (Росії). Частина (українського боргу), що залишилася, - 929 млн. доларів - буде погашена за рахунок власних оборотних коштів «УкрГаз-Енерго» і «Нафтогазу України», - сказав В.ЗУБКОВ.

У свою чергу, прем`єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ на брифінгу в Москві повідомив, що Україна передала Росії 8 млрд. куб. м газу з підземних сховищ країни як компенсація боргу.