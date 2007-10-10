Янукович просить Генпрокуратуру про допомогу

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням підключитися до з`ясування ситуації, чому заборгованість споживачів природного газу на внутрішньому ринку виросла за рік до 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО.

«Я думаю, ця робота буде проведена дуже швидко, оскільки опалювальний сезон наближається, і люди не повинні відповідати за дії керівників, які не за призначенням використовують державні кошти», - відзначив Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Ю.БОЙКА, заборгованість усіх категорій внутрішніх споживачів природного газу становить 2 млрд. грн., з яких 60% припадає на підприємства теплокомуненерго комерційної форми власності.

З 2 млрд. грн. заборгованості, за даними міністра, 670 млн. грн. припадає на Дніпропетровську і Харківську області.