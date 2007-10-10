Україна схвалює розширення співробітництва країн ГУАМ з іншими державами - Ющенко

Україна схвально ставиться до розширення співробітництва країн ГУАМ з іншими державами, в тому числі Японією і США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО сказав під час зустрічі глав країн - членів ГУАМ з нагоди 10-ї річниці утворення організації, що відбулась у Вільнюсі сьогодні.

Вітаючи учасників зустрічі з ювілеєм ГУАМ, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що він є унікальним проектом, який забезпечує співпрацю як на регіональному, двосторонньому, так і міжнародному рівні.

В.ЮЩЕНКО висловив вдячність Президенту Литви Валдасу АДАМКУСУ за організацію зустрічі у Вільнюсі.

Він також схвально оцінив те, що з кожним роком до цієї організації як спостерігачі чи асоційовані члени долучається все більше і більше країн.

Крім того, В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості співпраці з міжнародними структурами такими, як ООН, ОБСЄ, Рада Європи тощо.

Крім енергетичної, економічної співпраці, які В.ЮЩЕНКО ставить на перше місце, також дуже важливим, на його думку, є врегулювання конфліктів, які залишились на території ГУАМ.

При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна і надалі готова сприяти вирішенню цих конфліктів, нагадавши про запропонований нашою державою план врегулювання Придністровського конфлікту. “Україна абсолютно віддана справі врегулювання конфліктів, які стосуються інших регіонів, починаючи від Північної Осетії і закінчуючи Нагорним Карабахом”, - запевнив В.ЮЩЕНКО.