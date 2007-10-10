Черновецький посилить боротьбу з ”однорукими бандитами”

Сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що столична мерія посилить боротьбу з нелегальним ігровим бізнесом.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, мер столиці зазначив, що вже зроблений перший крок до того, щоб захистити киян від «одноруких бандитів» - прибрано ігрові автомати, що були розташовані поряд зі школами, дитячими садками та медичними закладами.

“На жаль, ми ведемо боротьбу з тіньовим ігровим бізнесом практично самостійно. Ні міліція, ні інші силові органи, які не перебувають у моєму прямому підпорядкуванні, не проявляють тут достатньої активності», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Столичний голова зазначив, що нині розглядається проект винесення гральних закладів з центральних районів Києва, а в перспективі - і за межі міста.

За його словами, перевірки, які проводилися протягом року, показали, що порушення є практично в кожному гральному закладі.

«Цей бізнес нині наполовину перебуває в тіні. Я вважаю злочином благополуччя власників ігрових автоматів за рахунок небагатих киян», - заявив мер, додавши також, що вважає ненормальним, коли азарт стає причиною бідності, коли кияни, сподіваючись отримати легкі гроші, виносять з будинку останнє. Особливо, як зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, це стосується молодого покоління, яке ще тільки збирається будувати своє майбутнє.