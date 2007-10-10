ДПАУ: бюджетний ресурс на відшкодування ПДВ використано повністю

З початку року Державна податкова адміністрація України запобігла незаконному відшкодуванню податку на додану вартість (ПДВ) на суму 5,1 млрд. грн., що в 3,3 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНІАН повідомили в ДПАУ.

Також у відомстві повідомили, що в січні-вересні 2007 року платникам податків відшкодовано 13,6 млрд. грн. ПДВ, що на 3,1 млрд. грн. більше, ніж за аналогічний період 2006 року.

У ДПАУ відзначили, що бюджетний ресурс на відшкодування ПДВ, визначений Міністерством фінансів на звітний період, використано в повному обсягу.