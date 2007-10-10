Уряд ухвалив зміни в Господарський кодекс

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні схвалив пропозиції щодо внесення змін у деякі законодавчі акти, що стосуються протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) Анатолій БАЛЮК журналістам у Кабміні.

Зокрема, за його словами, уряд схвалив зміни в Господарський кодекс, згідно якими всі судові спори між акціонерами і реєстраторами будуть віднесені до виняткової компетенції господарських судів. Крім того, уряд пропонує законодавчо затвердити перелік питань, щодо яких не допускаються судові позови, у тому числі і заборона на проведення зборів акціонерів.

А.БАЛЮК також повідомив, що змінами до Господарсько-процесуального кодексу пропонується включити норму, згідно з якою при розгляді корпоративних конфліктів призначається експертиза Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

За словами голови ДКЦПФР, зміни в Цивільний кодекс встановлюють, що позовна діяльність із оскарження рішень органів господарювання можлива впродовж тільки одного року.

А.БАЛЮК повідомив, що в Закон «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом» пропонується включити норму, яка передбачає можливість обміну боргових зобов`язань на акції при узгодженні плану санації або мирової угоди. Крім того, в закон пропонується внести зміну про те, що судові виконавці можуть входити на територію підприємства тільки у супроводі державних охоронних структур.