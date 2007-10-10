Ющенко: ще кілька таких проектів і можна говорити про реальну інтеграцію в ЄС

Домовленості, досягнуті у Вільнюсі, дозволять перейти до реальних кроків у реалізації проекту транспортування каспійської нафти до ЄС - Ющенко

Вільнюс. 10 жовтня. УНІАН. Домовленості, досягнуті сьогодні на Вільнюському енергетичному саміті, дозволять перейти до реальних кроків з реалізації проекту транспортування каспійської нафти до Євросоюзу. Про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції після завершення першого раунду Енергетичного саміту у Вільнюсі.

Як передає кореспондент УНІАН, на переконання В.ЮЩЕНКА, реалізація цього проекту є стратегічною метою не лише для України, але й для Грузії, Польщі, Литви, Казахстану, Азербайджану.

При цьому Президент зауважив, що цей проект не є політичним, але в його основі повинно було бути політичне рішення – він мав здобути підтримку на державному рівні.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що реалізація цього проекту наблизить всі країни – учасниці до інтеграції в ЄС.

За словами В.ЮЩЕНКА, ще кілька подібних проектів, і “можна буде говорити про реальну інтеграцію з Європейським Союзом”.

Підписання сьогоднішньої угоди президент України назвав історичним кроком, “коли проект про транспортування каспійської нафти до Європи перейшов з теоретичної площини в прикладну”. “Сьогоднішня угода це є перший прагматичний крок для того, щоб реалізувати на рівні комерційних інтересів, корпоративних інтересів цю унікальну можливість», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він також переконаний, що реалізація цього проекту принесе вигоду всім країнам, корпораціям, структурам, які братимуть в ньому участь.

“Мені як колишньому прем’єр-міністру України у 2002 році дуже приємно, що сьогодні проект «Одеса-Броди», а далі - Європейський Союз вже набирає тої прагматичної площини, про яку я мріяв у 2002 році”, - сказав В.ЮЩЕНКО, висловивши при цьому вдячність усім своїм колегам.