5 країн підписали у Вільнюсі угоду про співпрацю в енергетиці

В рамках Енергетичного саміту у Вільнюсі між Міністерством промисловості і енергетики Азербайджану, Міністерством енергетики Грузії, Міністерством народного господарства Литви, Міністерством економіки Польщі і Міністерством палива і енергетики України була підписана міжвідомча угода про співпрацю в енергетичному секторі.

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали керівники міністерств.

Угодою передбачається створення і розвиток комерційно привабливого коридору для транспортування вуглеводнів з регіону Каспійського моря на міжнародний ринок через Азербайджан, Грузію, Україну і Польщу; дослідження шляхів посилення безпеки транзиту, зокрема, морських перевезень і трубопровідних поставок вуглеводнів з регіону Каспійського моря; визначення додаткових джерел і розробка маршрутів постачання і транзиту вуглеводнів.

Також в угоді обумовлені питання сприяння в рамках компетенції гармонізації технічних норм, стандартів державних сторін енергетичного сектора з промисловими стандартами ЄС; взаємодопомога в гармонізації стандартів держав – сторін з відповідними стандартами ЄС у галузі видобутку вуглеводнів та їх транспортування (транзиту).