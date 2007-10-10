У Чернівцях на 13 копійок подорожчав найпопулярніший сорт хліба

У Чернівцях з 9 жовтня подорожчав на 13 копійок найбільш популярний хліб «Орільський» виробництва Чернівецького хлібокомбінату, який входить до холдингу «Хлібні інвестиції». Відтепер буханець цього сорту хліба, який коштував 1,73 гривні, відпускається за 1,86 гривні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Держінспекції з контролю за цінами у Чернівецькій області, підвищення ціни на хліб «Орільський» пов’язано з тим, що зменшилися обсяги поставок зерна Чернівецькому хлібокомбінату з Держрезерву, а у інших постачальників виробники змушені купувати борошно за вищими цінами. За проведеним інспекцією аналізом, вже сьогодні вся продукція Чернівецького хлібокомбінату, окрім здоби та батонів, є для нього збитковою. Тут прогнозують, що із використанням зерна нового врожаю ціни на хліб зростуть ще на 15-20%.

На Чернівецькому хлібокомбінаті запевняють, що при збереженні поставок з Держрезерву до нового року більше підвищувати ціну на хліб не будуть.

Чернівецький хлібокомбінат з потужністю понад 100 тонн хлібобулочних виробів на добу є монополістом на регіональному ринку хліба та хлібопродуктів.