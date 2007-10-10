Росія згідна не прирівнювати українських громадян до іноземців

Міністерства закордонних справ України у зв’язку з прийнятою 8 жовтня 2007 року Урядом Російської Федерації постановою „Про затвердження Правил оформлення запрошень на в’їзд до Російської Федерації іноземних громадян та осіб без громадянства” повідомляє, що нові правила в частині оформлення запрошень на в’їзд до РФ не застосовуватимуться до громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, між Україною та Росією продовжує діяти Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації від 16 січня 1997 року, відповідно до якої громадяни України можуть здійснювати поїздки до Росії без наявності запрошень.