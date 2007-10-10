Ющенко підбиває підсумки Вільнюського саміту і має плани на наступний, Київський

Україна пропонуватиме на енергетичному саміті в Києві виробити графік реалізації проекту транспортування каспійської нафти до Європи

Вільнюс. 10 жовтня. УНІАН. Україна пропонуватиме на наступному енергетичному саміті в Києві виробити графік реалізації проекту транспортування каспійської нафти до Європи. Про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції після завершення першого раунду Вільнюського енергетичного саміту.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО нагадав, що сьогодні була підписана комерційна угода між сторонами, які будуть забезпечувати безпосередню реалізацію проекту, в тому числі й щодо добудови нафтопроводу «Одеса-Броди-Гданськ».

«Особливістю сьогоднішнього дня є те, що естафету від політичних ініціатив, від політичної відданості сьогодні президенти передали у руки бізнесових, ділових кіл, державних відомств для забезпечення прикладної реалізації цього проекту», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На Енергетичному саміті у Києві, за його словами, Україна пропонуватиме розглянути питання забезпечення всього графіку реалізації цього проекту, починаючи від української території і до кінцевого пункту.

Також, зазначив Президент, українська сторона підніматиме питання щодо забезпечення належного фінансування, технічної участі та інші питання, які стосуватимуться добудови по території України і Польщі цього нафтопроводу.

«Сьогодні я не бачу серйозних проблем ні фінансового, ні іншого комерційного характеру. Якщо дивитись на цей проект, і за столом сиділи б одні економісти, цей проект вже давно б відбувся», - переконаний Президент. При цьому він зауважив, що не є виною присутніх сьогодні країн те, що так довго тягнулось питання з його реалізації.

«Ми маємо унікальний проект. Сьогодні ми продемонстрували і політичну, і державну волю щодо його реалізації», - наголосив В.ЮЩЕНКО, додавши, що він з оптимізмом дивиться на перспективи реалізації проекту.

«Для України це є один із стратегічних проектів», - наголосив Президент.