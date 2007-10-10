МВС спростовує ”наклепницькі звинувачення”

Міністерство внутрішніх справ України спростовує “наклепницькі звинувачення щодо впливу міліції на хід та результати виборів”. Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Департаменту зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначає ДЗГ, днями на одному з Інтернет-сайтів було розміщено статтю, в якій висловлюються звинувачення на адресу МВС України та його підрозділів на місцях про начебто їх намагання вплинути на перебіг та результати виборчої кампанії на користь одного із суб’єктів виборчого процесу. “Міністерство внутрішніх справ заявляє, що зміст цієї статті носить явно провокаційний та наклепницький характер і повністю не відповідає дійсності. Викладене у ній не має жодного відношення до тієї кропіткої та нелегкої роботи, яку в період виборчої кампанії здійснювали працівники органів внутрішніх справ”, - наголошується в заяві.

При цьому МВС повідомляє, що з 24 вересня 2007 року на період до завершення виборів особовий склад органів внутрішніх справ було переведено на посилений варіант несення служби. На виборчих дільницях, після завезення на них виборчих бюлетенів, охорону громадського порядку забезпечували в цілодобовому режимі майже 60 тисяч працівників міліції.

Були розроблені спеціальні методичні рекомендації щодо компетенції міліції України в охороні прав громадян та громадського порядку під час виборчого процесу, якими керувалися в роботі працівники органів внутрішніх справ. При чому згадані рекомендації було розміщено на офіційному веб-сайті МВС України, а робочі наради з приводу несення служби під час виборів здебільшого проводилися в присутності представників засобів масової інформації.

ДЗГ зазначає, що керівництво МВС України, у тому числі практичні усі заступники міністра, виїжджало на місця з метою перевірки готовності внутрішніх справ до забезпечення охорони громадського порядку та безпеки громадян під час виборів. “При цьому представники МВС України підтримували тісні робочі контакти з представниками інших правоохоронних органів, у тому числі з СБУ, а не «следовали» за ними, як видалося авторові статті”, підкреслюється в заяві.

За інформацією МВС, під час проведення передвиборчої кампанії з позачергових виборів народних депутатів України (з 2 серпня 2007 року) до органів внутрішніх справ з усіх регіонів держави надійшло понад 480 повідомлень про події, прямо чи опосередковано пов’язані з виборчим процесом, за результатами реагування на які порушено 32 кримінальні справи.

Водночас міліцією проводилося чимало заходів, спрямованих на попередження можливих фальсифікацій, які широко висвітлювалися в ЗМІ. Зокрема, МВС привертало увагу компетентних державних інституцій та громадськості до неналежного оформлення списків виборців, внесення до них осіб, які тривалий час не проживають в Україні тощо, наголошує ДЗГ.

Таким чином, наголошує Департамент зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, “під час виборчої кампанії та проведення виборів міліція виконувала функції, покладені нею державою згідно з чинним законодавством. При цьому представники МВС України жодним чином не намагалися впливати на хід виборів на користь будь-якого з учасників виборчого процесу”.

Також ДЗГ відзначає, що після завершення виборчого процесу до МВС України на ім’я заступника міністра - начальника міліції громадської безпеки МВС надійшов лист від голови Місії ОБСЄ/ БДІПЛ Посла Одрі ГЛОВЕРА, який висловив подяку представникам МВС України, у тому числі працівникам підрозділів міліції громадської безпеки, Державтоінспекції, транспортної міліції, за допомогу та відмінну співпрацю з боку органів внутрішніх справ на державному та регіональному рівнях у гарантуванні безпеки групам спостерігачів, які працювали в різних областях України, та професійне реагування на їх запити та прохання упродовж передвиборчої кампанії та у день виборів.