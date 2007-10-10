Підлітка, який влаштував стрілянину в школі в Клівленді, знайдено мертвим

Поліція, за попередніми даними, застрелила 14-річного школяра, який в середу поранив кількох осіб у середній школі міста Клівленд в штаті Огайо, повідомляють місцеві ЗМІ.

Проте телеканал CNN уточнює, що наразі напевно невідомо, чи був хлопець убитий поліцейськими, чи він наклав на себе руки.

Суперечливі дані надходять і про кількість поранених в результаті стрілянини. Прес-секретар мера Клівленда Андреа ДЖЕКСОН заявила журналістам про двох поранених школярів. Місцеві ЗМІ, з посиланням на джерела в поліції, повідомляють ще про двох поранених викладачів.