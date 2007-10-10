Інтерпол повернув Україні громадянина, якого 8 років шукали за вбивство

Сьогодні в міжнародному аеропорту «Бориспіль» відбулася процедура екстрадиції з Естонії до України підозрюваного у вчиненні навмисного вбивства. Підозрюваний - 61-річний громадянин України - з 1999 року розшукувався працівниками НЦБ Інтерполу в Україні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України, у березні 1999 року підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кілька разів вистрелив у жителя Одеси в його власній квартирі. Потерпілий від отриманих поранень помер, а зловмисник з місця події зник. За даним фактом було порушено кримінальну справу та видано постанову суду на затримання підозрюваного.

У результаті спільних заходів, проведених НЦБ Інтерполу в Україні та естонською поліцією, підозрюваного було затримано на території Естонії та взято під варту. Міністерство юстиції Естонії задовольнило клопотання Генеральної прокуратури України про видачу затриманого громадянина України для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 115 ч.1 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

10 жовтня ц.р. рейсом Естонських авіаліній підозрюваного доставили до міжнародного аеропорту «Бориспіль» і передали представникам МВС України.